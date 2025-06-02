"За деньги нарушать закон": эксперты высказались о возможной платной тонировке стекол авто в Казахстане

Эксперты выразили мнение о предложении разрешить тонировку передних стекол автомобилей за деньги, сообщает 31 канал. По их мнению, все водители должны быть в равном положении.

По данным телеканала, мнения экспертов и простых казахстанцев по данному вопросу разделились. Причем, многие не хотят тонировать окна даже бесплатно. Эксперты считают, что вернуть тонировку можно, однако к этой инициативе должны подойти обдуманно, взвесив все за и против

"Здесь нужно либо разрешить всем, либо не разрешать никому. Что такое за деньги разрешать тонировать? Сегодня это выглядит - за деньги нарушать закон. А в целом должны вернуться к тонировке, особенно в южных регионах спасает", - высказался автоэксперт Алексей Алексеев.

А опрошенные телеканалом жители страны также разделились во мнении. По мнению некоторых, тонировку стекол вообще нельзя разрешать. Другие считают, что в этом ничего плохого нет.

Несколько дней назад заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк высказался о тонировке стекол автомобилей в Казахстане.

На прошлой неделе депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Он заявил, что объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год.

А в июле прошлого года первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

Также мы писали, что в регионах Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Как оказалось, основные нарушители - водители элитных авто. Тогда отмечалось, что стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием являются грубым нарушением ПДД, влияющим на рост ДТП.

Мы также сообщали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.