"День издевательства над родителями": депутата возмутили цены в парке Астаны

Депутат мажилиса Анас Баккожаев назвал международный день защиты детей "днем издевательством над родителями" из-за цен в столичном парке, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, мажилисмен Анас Баккожаев возмущен стоимостью развлечений в одном из столичных парков семейного отдыха.

"Вчера мы вроде как отмечали День защиты детей. Но по факту это был не день защиты, а день издевательства над родителями! К примеру, мыльные пузыри стоят 3 тыс. тенге. Хотя оптом они стоят всего тысячу. Просто накручивают сверху две цены. При этом ни кассовых аппаратов, ни банковских терминалов у этих торговцев не было!" - заявил депутат.

Как отмечает телеканал, во время правительственного часа мажилисмен Баккожаев решил воспользоваться присутствием главы Минэкономики Серика Жумангарина и потребовал от него навести порядок в сфере уличной торговли. Депутат возмутился не только высокими ценами, но и тем, что продавцы уклоняются еще и от уплаты налогов.

Источник: KTK

На сайте акимата ВКО отмечается, что 1 июня в Казахстане отмечают Международный день защиты детей. Праздник был учрежден в ноябре 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин.

Республикой Казахстан ратифицированы основные международно-правовые документы по защите прав несовершеннолетних, в реализацию которых приняты соответствующие законы и указы, устанавливающие права и обязанности детей.

Ранее депутат Кенжегул Сейтжан в своем депзапросе предложил сделать День защиты детей государственным праздником и выходным.

А накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня - Днем защиты детей.