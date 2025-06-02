Астанчанин подал в суд на Минобороны из-за запрета смотреть парад с балкона, но иск отклонили

Житель Астаны подал иск против Минобороны из-за запрета смотреть парад с балкона. Специализированный межрайонный административный суд возвратил иск, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Неделю назад астанчанин Даулет Алмуратов в соцсети Threads написал, что подает иск против Минобороны РК.

"Я - юрист, и подал иск против министерства обороны за то, что в день проведения парада 7 мая 2025 года мне запретили смотреть на парад с моего же балкона. Посмотрим, что скажет суд", - написал он.

Сегодня стало известно о том, что иск юриста не может быть рассмотрен в административном судопроизводстве.

"В СМАС города Астаны поступил иск жителя столицы об обжаловании ответа Министерства обороны Республики Казахстан и понуждении не запрещать гражданам наблюдать за военным парадом с балконов многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что основанием обращения в суд стало ограничение, наложенное 7 мая 2025 года в связи с проведением парада повышенного уровня ответственности.

"Суд, изучив приложенные к иску материалы в контексте административной юстиции, возвратил иск как не подлежащий рассмотрению в административном судопроизводстве. Судом указано, что спор не относится к категории публично-правовых, не основан на административном или ином властном подчинении и не затрагивает прав и обязанностей в рамках административной процедуры", - решили в суде.

В СМАС пояснили, что ответ министерства носит разъяснительный характер, не порождает для истца каких-либо правовых последствий в рамках реализации публичных прав.

" Обращение в суд и обжалование в судебном порядке возможно в отношении административных актов, которые непосредственно порождают для гражданина последствия - прекращение, изменение или возникновение обязанности. Ответ Министерства данными признаками обременяющего административного акта не обладает, следовательно, не может являться предметом судебного контроля", - заключили в суде.

Данное определение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что 7 мая в Сети также появилось видео, снятое жительницей Астаны, которая хотела заснять военный парад. Подлетевший к окну дрон "попросил" казахстанку отойти от окна в целях безопасности.

Еще один скандал произошел во время проведения парада - в Сети появилось видео с ветераном, тружеником тыла, который не мог пройти через ограждение и попасть на военный парад. Сегодня в акимате прокомментировали данный инцидент, сообщив, что представители ведомства встретились с ветераном и его семьей.

В акимате сообщали, что на парад были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооруженных сил РК, роты почетного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов.

Позже депутат сената Марат Кожаев в кулуарах сената пояснил, почему ветерана не пустили на парад Победы в Астане.

"Уровень охраны требует строгого соблюдения всех регламентов. Видимо, этот человек по какой-то причине не получил аккредитацию", - отметил он.