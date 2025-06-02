Еще одну улицу в Алматы перекроют на ночь

В Алматы на ночь частично перекроют участок улицы Наурызбай батыра для ремонта теплосетей, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Almaty_Joly.

Сообщается, что с 23:00 3 июня до 08:00 4 июня в Бостандыкском районе Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Наурызбай батыра от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе с целью замены элементов инженерной сети в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - пояснили в сообщении.

Ранее сообщалось, в Алмалинском и Турксибском районах Алматы из-за плановой реконструкции инженерных сетей временно ограничат движение автотранспорта на некоторых участках улиц: 31 мая по 20 июля - на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях; с 31 мая по 30 июня - на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы в обоих направлениях.

Напомним, также из-за реконструкции трубопровода в Бостандыкском районе Алматы до конца лета ограничат движение автотранспорта на участках бульвара Бухар Жырау, улиц Сатпаева и Габдуллина.

В связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Кроме того, по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.

Еще в Алматы из-за реконструкции теплосетей с 3 июня ограничат проезд по двум улицам: Айтиева и Казыбек би. Работы будут продолжаться до 6 июля.

Перекрытие дороги. Схема: t.me/AlmatyJoly