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"Халяльный продукт": Жумангарин заявил, что не предлагал казахстанцам есть саранчу

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: Акорда

В кулуарах мажилиса глава МНЭ прокомментировал свое раннее высказывание о том, что саранча - это халяльный продукт, в свете нового нашествия саранчи в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили Серику Жумангарину, что ранее он называл саранчу халяльным продуктом, и уточнили - предлагает ли он казахстанцам употреблять ее в пищу.

"Когда я предлагал употреблять саранчу? Что вы опять придумываете? Я разве сказал, что ее надо кушать? Я сказал, что она - халяльный продукт", - ответил министр.

На вопрос журналистов, что можно делать с "халяльным продуктом", кроме как есть, Жумангарин ответил коротко:

"Я сказал, что саранча - халяльный продукт. Что хотите, то и делайте".

Далее министр спросили, как быть с нашествием саранчи в некоторых регионах Казахстана, и можно ли сделать так, чтобы она не вредила посевам.

"Нет, этого нельзя сделать, потому что это экосистема. Вокруг нас живут микроорганизмы, насекомые. Бабочки летают по воздуху, понимаете, да? Птицы летают в небе. Но давайте всех уничтожим, потому что они нам мешают жить.

Саранча, она живет с нами уже, я же сказал, она ровесница мамонтов, наверное. И поэтому периодически, раз в 12 лет, возникают циклы ее активности и размножения. Мы сейчас находимся в конце ее двухгодичного цикла. На следующий год, конечно, такой активности не будет", - заявил Жумангарин.

Он добавил, что сегодня провел встречу республиканского штаба по саранче - в Кызылординской и Туркестанской области порчи посева нет. Сейчас наиболее "опасные" регионы - это границы Актюбинской и Костанайской областей с Россией.

Напомним, летом прошлого года Жумангарин заявил о халяльности саранчи, комментируя вопрос о нашествии этого насекомого в Туркестанской области.

В ответ на это депутат Ерлан Саиров призвал чиновников перестать философствовать и "заняться делом" - он публично обратился к Серику Жумангарину касательно его заявления о халяльности саранчи.

А фактчекеры решили выяснить, действительно ли саранча - халяльный продукт.

Позже Жумангарин признался, что фраза о халяльности саранчи была вбросом для веселья.

Касательно самого вопроса саранчевых также напомним, летом прошлого года представитель МСХ тоже заявил, что нашествие саранчи - это природная цикличность. При этом саранчу не собираются уничтожать полностью.

Отметим, что с конца мая пугающее нашествие саранчи на юге Казахстана обсуждают в Сети. До этого также сообщалось, что фермеры Туркестанской области жалуются на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251497-halyalnyy-produkt-zhumangarin-zayavil-chto-ne-predlagal-kazahstancam-est-saranchu/