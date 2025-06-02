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Аким или не аким?: VIP-кортеж на Медеу возмутил алматинцев. В акимате и полиции молчат (видео)

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Кортеж машин в сопровождении полиции
Кортеж. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__astana

Накануне в соцсетях распространилось видео с кортежем из черных машин, который проезжал в районе ВСК "Медеу" - некоторые пользователи решили, что он связан с новым акимом Алматы, передает NUR.KZ.

В паблике kris_p_astana было опубликовано видео с кортежем из черных машин, который сопровождали полицейские. Кадры сняты в окрестностях знаменитой "лестницы здоровья".

Автор предположил, что это кортеж нового акима Алматы.

"Алматинцы шокированы замашками нового акима. Скромность? Не, не знаем этого слова. Нужен ли такой аким алматинцам?" - написал автор.

Пользователи в комментариях выразили возмущение.

"Расточительство", "Сами же и привлекают внимания на себя такими картежами и охраной", "Так стоп. Туда нельзя на машинах с ДВС, только ЭКОфрендли. Или закон не для всех равен?", "Вообще, сами алматинцы должны выбирать акима города", - написали они.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу акимата Алматы с вопросом, действительно ли нескромный кортеж имеет отношение к новому акиму. Однако там конкретного ответа на наш вопрос не дали.

Пресс-секретарь акима Алматы Ильзат Акчурин сообщил лишь пространную информацию о том, что сведения о перекрытиях в последние дни были опубликованы на его официальной странице в Instagram.

Как оказалось, там он прокомментировал распространившуюся в Сети информацию о перекрытиях улиц в последние несколько дней.

"В связи с распространяющейся в социальных сетях информации об ограничении дорожного движения в городе Алматы сообщаем следующее. Частичное ограничение дорожного движения в период с 29 по 31 мая в городе Алматы было связано с проведением международных мероприятий, и не имеет отношение к деятельности органов местной исполнительной власти", - заявил пресс-секретарь главы города.

По его словам, во время рабочих объездов акима города Алматы дорожное движение не ограничивается, и не используется сопровождение патрульными машинами.

Также в пресс-службе акимата нам посоветовали обратиться с нашим вопросом о принадлежности кортежа в ДП Алматы. Но в полиции наш вопрос оставили без ответа.

Между тем, мы также попросили пресс-службу акимата пояснить, какие конкретно "международные мероприятия", о которых сообщил Ильзат Акчурин, проводились в нашем городе.

Но этот вопрос также пока остался без ответа.

Стоит отметить, несколько дней назад в паблике kris.p.original в Instagram появился пост о том, что в минувшую пятницу жители спальных районов Алматы попали в крупный затор из-за перекрытия улиц. Это произошло утром, когда многие алматинцы ехали на работу.

Напомним, 24 мая Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы. 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251494-akim-ili-ne-akim-vip-kortezh-na-medeu-vozmutil-almatincev-v-akimate-i-policii-molchat-video/