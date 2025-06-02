Алматинцев возмутили перекрытия и кортеж машин в горах (видео)

Пресс-секретарь акима Алматы Ильзат Акчурин в своем профиле в Instagram прокомментировал распространившуюся в Сети информацию о перекрытиях улиц в последние несколько дней, передает NUR.KZ.

В социальных сетях в последние дни мая появилась информация о перекрытии дорог в Алматы - некоторые связали это с деятельностью нового акима.

"В связи с распространяющейся в социальных сетях информации об ограничении дорожного движения в городе Алматы сообщаем следующее. Частичное ограничение дорожного движения в период с 29 по 31 мая в городе Алматы было связано с проведением международных мероприятий, и не имеет отношение к деятельности органов местной исполнительной власти", - заявил пресс-секретарь главы города.

По его словам, во время рабочих объездов акима города Алматы дорожное движение не ограничивается, и не используется сопровождение патрульными машинами.

Отметим, несколько дней назад в паблике kris.p.original в Instagram появился пост о том, что в минувшую пятницу жители спальных районов Алматы попали в крупный затор из-за перекрытия улиц. Это произошло утром.

Также накануне в паблике kris_p_astana было опубликовано видео с кортежем из черных машин, который сопровождали полицейские. Кадры сняты в окрестностях знаменитой "лестницы здоровья".

Авторы предположили, что это кортеж нового акима Алматы.

Напомним, 24 мая Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы. 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру.

А 29 мая советником акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ стал Ильзат Акчурин.