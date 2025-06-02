Дежурные ЦОНы и спецЦОНы Астаны, Алматы и Шымкента сменили адреса

Со 2 июня изменились адреса дежурных центров в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

В официальном Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили услугополучателям, что адреса дежурных центров в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также в Алматинской области изменились. Посмотреть актуальный список можно ниже.

Напомнили казахстанцам и о графике работы дежурных центров.

"Дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

При этом, дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", - пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что на час раньше начинается и заканчивается рабочий день в центрах обслуживания населения Восточно-Казахстанской области.

Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов:

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Позже эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам.

В марте этого года председатель Комитета по инфобезопасности Руслан Абдикаликов высказался о возможности закрытия ЦОНов в Казахстане.

А в апреле вице-министр цифровизации ответил, могут ли ЦОНы стать ненужными из-за того, что казахстанцы переходят на онлайн-формат получения услуг.

Адреса. Фото: Правительство для граждан

Адреса. Фото: Правительство для граждан