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Мужчина на гидроцикле застрял посреди Иртыша (видео)

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Гидроцикл стоит на озере
Гидроцикл. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Семее мужчина застрял посреди реки Иртыш, катаясь на гидроцикле - в центре реки у него села аккумулятор. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, инцидент произошел вчера, 1 июня.

Отмечается, что мужчина 1996 года рождения не рассчитал время и застрял вдали от берега на гидроцикле.

"Прибывшие на вызов спасатели подплыли к молодому человеку и эвакуировали его на берег", - рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Напомним, ранее в МЧС давали рекомендации по правилам безопасности на воде:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

  • нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • купаться в специально отведенных для этого местах;
  • не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования "гусиной кожи";
  • нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
  • категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
  • ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый ветер способен унести их далеко от берега;
  • если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе "английскую" булавку. Даже один ее укол бывает спасает жизнь.

Напомним, в прошлом году в Мангистауской области удалось спасти двоих серфингистов, которых унесло течением почти на километр от берега. Граждане 1992 и 1994 года рождения вышли в открытое море на досках для серфинга в районе города Форт-Шевченко.

В июне житель Алматы едва не погиб в Каспийском море. Его и еще двух местных несовершеннолетних жителей спасли сотрудники ДЧС на побережье в 4А микрорайоне.

А в июле мы рассказывали, что катамаран с двумя подростками и мужчиной унесло течением в Актобе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251230-muzhchina-na-gidrocikle-zastryal-posredi-irtysha-video/