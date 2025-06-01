Водитель бросил машину на ж/д путях и скрылся на юге Казахстана

Сегодня ночью на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях была обнаружена брошенная легковая автомашина, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", 1 июня 2025 года в 04:05 на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия.

Инцидент повлиял на график движения поездов. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

"Қазақстан темір жолы" напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Нарушение данных правил представляет угрозу безопасности движения и может повлечь за собой тяжелые последствия", - обращается компания к казахстанцам.

Напомним, ранее в конце мая на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь легковой автомобиль выехал на пути перед поездом. Столкновения избежать не удалось, обошлось без жертв и пострадавших, но ДТП повлияло на график движения поездов.

До этого на станции Матай в области Жетісу произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В КТЖ заявили, что водитель легковушки скрылся с места ДТП.

В начале мая этого года в Таразе произошло ДТП с участием поезда, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, тогда были спасены два человека.

В конце апреля текущего года мы писали, что водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Костанайской области.

Похожий случай произошел в марте - на железнодорожном переезде участка Алматы-1 - Сарыозек произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях.