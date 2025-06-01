АФМ начало выпускать детские мультфильмы

Агентство РК по финансовому мониторингу запускает цикл мультфильмов, посвященный вопросам финансовой безопасности - первая серия выйдет сегодня, 1 июня, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, ведомство в рамках нарратива "Закон и порядок" запускает цикл мультфильмов, посвященный вопросам финансовой безопасности.

"Сегодня ко Дню защиты детей выйдет первая серия популярного мультфильма "Қошқар мен Теке", посвященная теме финансовых пирамид. Герои расскажут, как распознать подобные схемы и обезопасить себя и своих близких от финансового мошенничества.

Цикл ориентирован на детскую аудиторию и направлен на формирование у подрастающего поколения основ финансовой грамотности и правового сознания", - сообщает АФМ.

В последующих сериях ведомство планирует затронуть такие важные темы, как лудомания, использование дропов, интернет-мошенничество, деятельность незаконных микрофинансовых организаций и т. д.

Премьера первой серии состоится сегодня 1 июня на ведущих телеканалах и в официальных социальных сетях Агентства.

Напомним, ранее в мае сообщалось, что в Шымкенте школьник отдал 2 млн тенге за "прокачанный" аккаунт в игре. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

"Ученик шестого класса, заинтересовавшись предложением, по указанию подозреваемого сфотографировал банковскую карту своей матери и передал данные, включая код для перевода средств", - рассказали в МВД.

Ранее Комитет по охране прав детей сообщил, что участились случаи мошенничества, когда у детей пытаются обманным путем вызнать данные банковских карт родителей. В ведомстве призвали быть особенно внимательными к онлайн-активности детей.

А прошлой осенью стало известно, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге.