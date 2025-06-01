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Неприличный контент транслировали на огромном LED-экран на улице Шымкента

Опубликовано:

LED-экран в Шымкенте
LED-экран в Шымкенте. Фот: otyrar.kz

На одном из светодиодных экранов, расположенных над центральной улицей Шымкента, был выявлен факт трансляции непристойного контента, передает Otyrar.kz.

Видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях.

Сейчас, по данным телеканала, экран отключен. Ответственность за содержание и техническое обслуживание конструкции несет ее владелец. По инициативе районного акимата в отношении него применены меры административного взыскания за нарушение правил эксплуатации.

"Владелец приносит извинения жителям и гостям города. Дополнительно проводится проверка на предмет вмешательства третьих лиц", - говорится в материале издания.

Полиция уже начала расследование, по итогам которого будут приняты меры.

Напомним, ранее жители Астаны сняли на видео рекламу интимных услуг с ценами в долларах, которую транслировали на LED-экране в центре города. В акимате сообщили, что трансляция была запущена через взлом Wi-Fi-сети. Полиция уже начала расследование.

А в ноябре прошлого года во время визита Путина в Астану по всей столице появились российские триколоры. Однако с одним из них, появившемся на экране "Астана Опера", в какой-то момент что-то произошло: верхняя полоса погасла, а нижняя сменила цвет на желтый, из-за чего на месте российского флага визуально отобразились цвета флага Украины.

В "Керуен Медиа" заявили, что замкнул кабель. В МВД сообщили о начале расследования инцидента. А в ГТС заявили, что подмена стала результатом атаки с зарубежных IP-адресов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2251032-neprilichnyy-kontent-translirovali-na-ogromnom-led-ekran-na-ulice-shymkenta/