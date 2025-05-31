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Часть улиц перекроют в Астане 1 июня

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Мужчина бежит
Марафон. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

Часть улиц перекроют в столице на время проведения Astana Half Marathon 1 июня, предупредили в столичном акимате, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Международный день защиты детей - 1 июня в столице четвертый раз состоится Astana Half Marathon. В этом году на старт выйдут 8 000 участников из более чем 30 стран мира. На время проведения полумарафона на ряде улиц города введут ограничение движения транспорта", - говорится в заявлении акимата.

Маршрут забега проложен от Площади Независимости через мосты "Архар" и Сыганак-Мангилик Ел с видами на "Акорду" и набережную реки Есиль, мимо "Байтерека", Abu Dhabi Plaza и EXPO.

Ограничения будут сниматься поэтапно, и к 10:00 утра движение будет полностью восстановлено.

  • Так, с 6:00 31 мая до 11:00 часов 1 июня будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденовадо ул. А. Байтурсынулы;
  • 1 июня с 06:50 до 08:30 - по ул. Сарайшык от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Акмешит; с 07:00 до 07:50 - по ул. Д. Конаева от ул. Акмешит до ул. Казахское радио;
  • с 07:00 до 07:50 - по ул. Казахское радио от ул. Д. Конаева до ул. Достык; с 07:00 до 07:50 - по ул. Достык от ул. Казахское радио до ул. Акмешит;
  • с 07:00 до 08:50 - по ул. Акмешит от ул. Сарайшык до ул. Керей, Жанибек хандар;
  • с 07:00 до 08:50 - по ул. Акмешит от ул. Бухар Жырау до ул. Туркестан вокруг МВЦ "EXPO";
  • с 07:40 до 09:25 - по ул. Туркестан от ул. Акмешит до ул. Керей, Жанибек хандар;
  • с 07:45 до 09:40 - по ул. Туркестан от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Сыганак;
  • с 07:50 до 09:45 - по ул. Сыганак от ул. Туркестан до ул. И. Панфилова;
  • с 08:00 до 09:55 - по ул. И. Панфилова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик;
  • с 08:20 до 09:50 - по ул. Ж. Нажимеденова от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик;
  • с 08:00 до 09:55 - по пр. Тауелсиздик от ул. И. Панфилова до ул. Ж. Нажимеденова.
Маршрут забега
Маршрут. Схма: акимат Астаны

Рекомендованный маршрут для проезда к старту на автотранспорте:

  • По пр. Тауелсиздик до пр. Р. Кошкарбаева;
  • По ул. Ж. Нажимеденова со стороны ЖД вокзала "Нурлы жол";
  • По пр. аль-Фараби до ул. И. Панфилова.

"В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуется добираться до места старта (площадь Независимости) на автобусе - до ближайшей остановки рядом с перекрестком", - призвали в акимате.

Горожан предупредили, что парковка возле стартового городка на площади Независимости будет недоступна.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250936-chast-ulic-perekroyut-v-astane-1-iyunya/