"Негативно влияли на сверстников": 1,8 тыс. неформальных лидеров выявили полицейские в Казахстане

Зампред комитета адмполиции МВД Алексей Милюк на брифинге СЦК рассказал, что делает полиция для снижения детской преступности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Милюк отметил, что в целом за последние 5 лет преступность в отношении детей в Казахстане снизилась практически на треть. Если в 2019 регистрировалось порядка 2006 преступлений, то в 2024 - 1800.

"Полиция выявила 1,8 тыс. неформальных лидеров, негативно влияющих на сверстников. Пресечено 65 вымогательств в отношении несовершеннолетних. Задержано 89 подростков за хранение и ношение запрещенных предметов, в том числе у 7 изъяты наркотические вещества, а у 5 огнестрельное оружие", - указал спикер.

По теме подростковой преступности добавим, сегодня сообщалось о том, что в Кызылординской области подросток получил условный срок за нападение с ножом на сверстника и причинение ему тяжелого ранения в легкое.

Ранее в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. Подозреваемыми в нападении также оказались несовершеннолетние. Их доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело.

В Актобе поставили на учет шестерых подростков в возрасте от 16 до 17 лет из-за фотографий, размещенных в TikTok, на которых они позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие.

А в Актау случилась стычка между молодыми людьми, в которой одному из парней выстрелили в лицо из пневматического пистолета. Пострадавший, ученик 11 класса, мечтал стать летчиком, но из-за травмы теперь вряд ли сможет сесть за штурвал самолета.

Также мы писали, что в Алматы с начала 2024 года на учет в полицию поставили более четырехсот подростков.