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"Чтобы не было преобладания жилья": на 5 полицентров разделят Алматы

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Алматы
Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Дархан Сатыбалды провел совещание в "Алматыгенплане", где ему был представлен проект формирования пяти ключевых полицентров города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, аким мегаполиса Дархан Сатыбалды провел совещание в "Алматыгенплане", где ему была представлена текущая деятельность предприятия и основные направления работы по формированию стратегии устойчивого развития города.

Отмечается, что Программа развития Алматы и Генеральный план города до 2040 года предполагают переход от моноцентричной модели развития к полицентричной.

Главе города был представлен проект формирования пяти ключевых полицентров - современных общественно-деловых кластеров, призванных перераспределить деловую активность, снизить нагрузку на центральные районы города и создать полноценные точки роста по всему мегаполису.

Дархан Сатыбалды в "Алматыгенплане"
Дархан Сатыбалды в "Алматыгенплане". Фото: акимат Алматы

Полицентр "Северный" - территория, прилегающая к железнодорожной станции "Алматы-1". В этом полицентре будет активно развиваться сфера услуг, в застройках первые этажи будут переданы в аренду малому бизнесу, предусмотрены скверы, места отдыха вдоль БАКа, рощи Баума.

Следующая зона - полицентр "Западный", будет расположена в районе нового железнодорожного вокзала Алматы-3 и транспортного хаба в пос. Боралдай. Здесь будет проведена вся необходимая инфраструктура, в том числе вокруг этнографического парка "Сакские курганы". Планируется построить линейный рекреационный парк площадью 90 га, новый многопрофильный больничный комплекс и другое.

"Юго-западный" полицентр - в районе пр. Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. Здесь разместятся мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики, административно-деловые центры.

"Исторический центр" - часть Медеуского района, "золотой квадрат" в границах улиц Байтурсынова - проспект Абая - Зенкова - Жибек Жолы. Здесь не будет промышленных предприятий, а здания историко-культурной значимости будут отреставрированы.

Пятая зона - полицентр "Восточные ворота". Это район Талгарского и Кульджинского трактов. Здесь расположится логистический хаб Алматы.

Дархан Сатыбалды в "Алматыгенплане"
Дархан Сатыбалды в "Алматыгенплане". Фото: акимат Алматы

В свою очередь аким города подчеркнул, что каждый полицентр должен развиваться комплексно, с учетом социальной инфраструктуры, зон отдыха и якорных проектов, привлекающих людей и бизнес.

"Необходимо доработать проекты, чтобы не было преобладания жилья и через 5 лет данные районы не превратились в спальные. Те же парки, торговые центры, офисы должны быть предусмотрены на этапе планирования.

Важно создать сбалансированную среду, где люди не только живут, но и работают, отдыхают, проводят досуг, чтобы районы были по-настоящему комфортными и живыми", - отметил Дархан Сатыбалды.

Напомним, в мае 2023 года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.

В прошлом году эксперты раскритиковали старый генплан Алматы, а также высказали свое мнение о новых проектах детальной планировки, принятых акиматом города.

Архитектор Бахтыбай Тайталиев акцентировал внимание на усилении ограничений по застройке в историческом центре, что отражено в ПДП.

"В исторической части города запрещается новое строительство, нарушающее сложившийся архитектурный ансамбль, то есть структуру и стиль исторических зданий, объемные планировочные решения, пропорции и высотность", - сообщил архитектор.

Также сообщалось, что в рамках новых ПДП модернизируют алматинские рынки "Тастак" и "Оптовка". А на территории Алатауского района планируют начать строить третий железнодорожный вокзал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250639-chtoby-ne-bylo-preobladaniya-zhilya-na-5-policentrov-razdelyat-almaty/