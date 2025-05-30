Могут ли вузы поднимать проходной балл, ответили в Миннауки

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Акорды рассказал, почему некоторые вузы в этом году повышают проходные баллы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, могут ли вузы повышать проходные баллы по некоторым специальностям.

"75 - это минимальный проходной балл на педагогические специальности. Несколько лет назад было принято это решение, для того, чтобы более сильные абитуриенты проходили на педагогические специальности.

135 баллов - то, что вы говорите, это (делают - прим. ред.) отдельные университеты, которые испытывают большой инфраструктурный дефицит сейчас и искусственно завышают проходной балл, чтобы отсекать уже это большое количество людей", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, этот метод практикуют некоторые популярные частные вузы.

"Это право есть у университетов в рамках академической свободы, каждый вуз вправе устанавливать свои проходные баллы с учетом их возможности, инфраструктуры.

Но общий балл, установленный государством, нашим министерством для педагогических специальностей - минимально 75 баллов. Поднимать пока не будем, потому что дефицит педагогов пока достаточно большой", - сказал он.

Напомним, пороговый балл ЕНТ для будущих педагогов повысили до 75 баллов еще в 2021 году, с целью повышения уровня подготовки педкадров.

А в мае этого года депутат мажилиса Ирина Смирнова в своем запросе предложила повысить пороговый балл ЕНТ для поступления в вуз, но именно на педагогические факультеты. По мнению депутата, поступать на педагогический должны только те, кто действительно хотел бы преподавать.

Добавим, 16 мая в Казахстане начался основной этап ЕНТ. Об особенностях экзамена тогда рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году. В Наццентре отметили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

Мы также писали, что выпускник школы из Туркестанской области набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, выбрав на экзамене комбинацию предметов "Математика-Информатика". В образовательном центре, где школьник проходил подготовку, ему подарили сертификат на квартиру.