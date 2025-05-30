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Миннауки сделало заявление из-за информации о поддельных дипломах

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Диплом лежит на столе
Диплом. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Министерство науки и высшего образования Казахстана сделало заявление из-за распространения информации о поддельных дипломах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время в интернет-пространстве широко распространяется информация о поддельных дипломах. В целях предотвращения незаконного оборота дипломов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года", - отметили в Миннауки.

Подчеркивается, что с 2021 года все вузы выдают дипломы собственного образца, а их подлинность проверяется через Единую платформу высшего образования.

Дипломы, выданные с 1991 года, были поэтапно оцифрованы – в базу внесены сведения более чем о 3 миллионах документов.

"Отметим, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законом", - предупредили в ведомстве.

Отметим, недавно на сайте "Электронного правительства" и в приложении eGov Mobile стала доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом.

Заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ.

Напомним, в прошлом году Антикор раскрыл схему выдачи поддельных дипломов. Сообщалось, что Миннауки в рамках проведенного в 19 вузах профилактического контроля установлено 2 733 лица, числящихся в НОБД, но отсутствующих в документах и базах данных вузов. Антикором не исключаются риски, что данные расхождения могут быть связаны с легализацией поддельных дипломов.

Также, согласно информации Антикора, в НОБД имелась возможность для включения выпускников задним числом, поскольку система этого не запрещала и не предусматривала функцию прикрепления документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250576-minnauki-sdelalo-zayavlenie-iz-za-informacii-o-poddelnyh-diplomah/