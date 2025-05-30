"Пресечь факты мошенничества": единый ваучер на секции для детей вводят в Казахстане

В Казахстане запускается пилотный проект единого ваучера на спорт, творчество и дополнительное образование, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования.

"Однако, в ходе проверок были выявлены серьезные нарушения: массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях - квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в 6 регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие", - отметили в МКИ.

Данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств, заявили в министерстве.

Чтобы пресечь подобные злоупотребления и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе.

Сообщается, что данная система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе.

"Главный принцип - ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа", - пояснили в ведомстве.

Механизм единого ваучера предусматривает два формата:

Целевой ваучер - для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь;

Универсальный ваучер - позволяет в цифровом формате выбратьчастную или негосударственную организации; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.

"В соответствии с новыми правилами, от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а такжеминимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем", - подчеркивают в МКИ.

Данный проект реализуется совместно министерством культуры и информации (творчество), министерством туризма и спорта (спорт), министерством цифрового развития (техническое сопровождение) и министерством просвещения (допобразование).

Как заявили в МКИ, пилотный проект нацелен исключительно на интересы детей, а также обеспечение их безопасности и качественное получение оказываемых услуг.

Отметим, что в прошлом году в Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции. Сообщалось, что очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение на основании сведений, представленных информационной системой.

Подчеркивалось, что очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.