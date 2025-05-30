Суд не позволил казахстанцу запатентовать породу "казахский тазы"

В Астане судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу по делу о признании недействительным патента на породу тазы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как рассказали в суде, в прошлом году Институт интеллектуальной собственности выдал казахстанцу патент на селекционное достижение "Породы собак казахский тазы".

Однако в ходе судебного рассмотрения установлены нарушения при выдаче патента существенных условий патентоспособности.

"Порода тазы является древней казахской породой и ранее уже зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне.

В 2023 году по заявке Союза кинологов по итогам обследований (в том числе медицинских, генетических) Международная кинологическая федерация FCI вынесла положительное заключение, на основании которого генкомитет FCI принял решение о признании породы "Казахский тазы", официально закрепив Республику Казахстан в качестве страны ее происхождения", - пояснили в суде.

Это значит, что порода тазы не является новой. Кроме того, законодательно патент на породу закреплен задолго до выдачи патента мужчине.

Отмечается также, что патент, который был выдан казахстанцу, предоставляет исключительное право на производство, разведение и продажу собак (щенков) этой породы, экспорт и импорт племенного материала и ограничивает такие права в отношении других владельцев и заводчиков собак по всей стране.

"Эти ограничения могут усложнить развитие и популяризацию собак, ограничить свободный доступ, что противоречит национальным интересам и ставит под угрозу сохранение генетического фонда", - сочли в суде.

Кроме того, ограничения на разведение собак противоречат нормам закона "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", в силу которого сохранение и воспроизводство казахских пород находятся под государственным управлением.

В итоге суд признал патент, выданный казахстанцу Институтом интеллектуальной собственности, недействительным. Мужчина обжаловал его в апелляционном порядке, но проиграл дело.

"Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции, так как решение является законным и обоснованным", - говорится в сообщении суда.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, еще в сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев дал поручение управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

В ноябре того же года мажилис принял проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Тогда сообщалось, что для реализации норм законопроекта потребуется 1,4 млрд тенге. В январе 2023 года Токаев подписал закон о сохранении казахских пород собак.

Позже кинологи предложили ввести уголовную ответственность за стерилизацию собак пород тазы - национального достояния страны, так как ситуация с их возрождением плачевна. Волонтер столичного приюта рассказала, что в приюте за месяц могут оказаться до 10 казахских борзых, в том числе чистокровных.

Прошлой осенью Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала тазы официальной породой и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы.

А в начале этого года Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило в Казахстане новый праздник - День тазы и тобет. Праздновать его будут 3 сентября.

К слову, ранее предприимчивые казахстанцы уже пытались запатентовать породу "тазы".