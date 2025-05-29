Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тарифы на тепло могут повысить в Астане

Опубликовано:

Женщина держит квитанции в руках
Квитанции. Иллюстративное фото: pexels.com

Тарифы на тепло могут поднять в Астане, об этом на брифинге рассказал замруководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Астане Магжан Батыржанулы, передает NUR.KZ.

АО "Астана-Теплотранзит" подало заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулированную услугу по снабжению тепловой энергии.

В закон "О теплоэнергетике" внесены изменения и с 1 июля 2025 года теплотранспортирующие организации будут самостоятельно осуществлять реализацию тепловой энергии непосредственно потребителям. В связи с этим АО"Астана-Теплотранзит" подало заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулированную услугу по снабжению тепловой энергии. Среднеотпускной тариф составит 4 694,82 тенге/Гкал, что на 6% выше действующего", - сказал Магжан Батыржанулы.

Также, по его словам, предусмотрено внедрение социальных норм потребления тепловой энергии, дифференцированных по площади жилого помещения. Разделить предлагают их на три подгруппы:

  • первая подгруппа – до 100 кв м;
  • вторая подгруппа – от 100 до 200 кв м;
  • третья подгруппа – свыше 200 кв м.

"Проект снабженческой надбавки общества составил 278 тенге/Гкал. В настоящее время данная заявка "Теплотранзита" находится на рассмотрении в департаменте. Заявка рассматривается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней. По результатам рассмотрения будет принято объективное решение", - заверил спикер.

Стоит также отметить, что в настоящее время казахстанцы обсуждают скорые повышения цен на газ.

В начале мая заявили, что в Министерстве энергетики планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости.

И несколько дней назад сообщалось, повышение цен на газ планировалось ранее. Теперь же выпущены соответствующие приказы. Но они разделяют стоимость для крупного бизнеса и остального рынка.

Сегодня министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что цена повышается для оптовых производителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250342-tarify-na-teplo-mogut-podnyat-v-astane/