Тарифы на тепло могут повысить в Астане

Тарифы на тепло могут поднять в Астане, об этом на брифинге рассказал замруководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по Астане Магжан Батыржанулы, передает NUR.KZ.

АО "Астана-Теплотранзит" подало заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулированную услугу по снабжению тепловой энергии.

В закон "О теплоэнергетике" внесены изменения и с 1 июля 2025 года теплотранспортирующие организации будут самостоятельно осуществлять реализацию тепловой энергии непосредственно потребителям. В связи с этим АО"Астана-Теплотранзит" подало заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулированную услугу по снабжению тепловой энергии. Среднеотпускной тариф составит 4 694,82 тенге/Гкал, что на 6% выше действующего", - сказал Магжан Батыржанулы.

Также, по его словам, предусмотрено внедрение социальных норм потребления тепловой энергии, дифференцированных по площади жилого помещения. Разделить предлагают их на три подгруппы:

первая подгруппа – до 100 кв м;

вторая подгруппа – от 100 до 200 кв м;

третья подгруппа – свыше 200 кв м.

"Проект снабженческой надбавки общества составил 278 тенге/Гкал. В настоящее время данная заявка "Теплотранзита" находится на рассмотрении в департаменте. Заявка рассматривается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней. По результатам рассмотрения будет принято объективное решение", - заверил спикер.

Стоит также отметить, что в настоящее время казахстанцы обсуждают скорые повышения цен на газ.

В начале мая заявили, что в Министерстве энергетики планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости.

И несколько дней назад сообщалось, повышение цен на газ планировалось ранее. Теперь же выпущены соответствующие приказы. Но они разделяют стоимость для крупного бизнеса и остального рынка.

Сегодня министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что цена повышается для оптовых производителей.