Почти 7 млн тенге заплатит сотрудница заводу в Костанае за бракованную продукцию

В Костанае лаборантка должна заплатить почти 7 млн тенге работодателю за то, что не сняла пробы молока. Всю партию продукции в итоге утилизовали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску ТОО к местной жительнице о взыскании суммы ущерба рассмотрел Костанайский городской суд.

Суд установил, что ответчик осуществляла трудовые функции в ТОО в должности лаборанта-контролера второго разряда. В соответствии с должностной инструкцией, в ее обязанности входило производить оценку молока, его качества, вкуса, запаха и прочих составляющих сырья.

"В январе текущего года женщина, находясь на смене, не провела пробу сырья. В связи с нарушениями ответчика была изготовлена некачественная продукция, которая не подлежала реализации населению, в последующем утилизирована", - рассказали в суде.

Таким образом, ТОО был причинен материальный ущерб, который составил 6 702 000 тенге.

"Установлено, что в действиях ответчика, нарушившего требования должностной инструкции, усматривается небрежное отношение к своим трудовым обязанностям, повлекшее не только причинение значительного материального ущерба, но и возможность опасности для здоровья населения в случае реализации несоответствующей продукции, в том числе и снабжение объектов общественного, детского питания", - уточнили в суде.

В связи с установленными обстоятельствами иск о взыскании суммы ущерба был удовлетворен. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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