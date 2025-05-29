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189 казахстанцев стали стипендиатами "Болашак"

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Студенты возле университета
Студенты. Иллюстративное фото: Mark Draisey photography/Getty Images

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 189 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на "Центр международных программ".

Как сообщается в официальном Telegram-канале АО "Центр международных программ", в этом году конкурсный отбор проводится по новым правилам поэтапного отбора, включающим комплексное тестирование и персональное собеседование.

Из общего числа новых стипендиатов 164 человека будут обучаться в магистратуре, 10 - в докторантуре, а 15 казахстанцев пройдут профессиональную стажировку в лучших университетах и центрах мира, сообщает Центр.

Полный список стипендиатов "Болашак" опубликован на официальном сайте Центра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Казахстане утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

По обучению за рубежом - напомним о резонансной ситуации в США, где приказом министра внутренней безопасности Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов.

Как сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и "аудите взглядов" студентов и сотрудников - и лишился 2,2 млрд долларов в федеральных грантах. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, читайте здесь, а о том, как иностранные студенты Гарварда переживают атаку Трампа на вуз - здесь.

Касательно проходящих обучение в Гарварде казахстанцев пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев сообщил, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются 7 человек.

Добавим по программе "Болашак", по которой в Гарварде обучаются казахстанцы. В конце мая в Конституционном суде Казахстана дали разъяснение относительно отработки грантов для выпускников программы "Болашак".

До этого в прошлом году обсуждалось громкое судебное дело по стипендиатам "Болашак". Казахстанки, ставшие гарантами для своей коллеги, заявили, что она вступила в сговор с работниками Центра международных программ "Болашак", незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

В начале июня в суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам. В итоге стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились. Сообщалось, что экс-стипендиатка добровольно выплатит задолженность.

На фоне скандала в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".

Отметим, как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании - осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250168-189-kazahstancev-stali-stipendiatami-bolashak/