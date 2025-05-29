"Критические решения не должны приниматься несколькими странами": Токаев высказался об ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на международном экономическом форуме, заявил о том, что наша страна поддерживает расширение Совбеза ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Основные структуры ООН, особенно Совет Безопасности, со временем практически не изменились. Этот разрыв между институциональной структурой, которая была создана 80 лет назад, и современными реалиями подрывает доверие к ООН и ее эффективность.

Критические решения, затрагивающие миллиарды людей, не должны приниматься лишь несколькими странами. Поэтому Казахстан поддерживает расширение Совета Безопасности ООН, включая более широкое региональное представительство", - сообщил президент.

По его словам, структурная реформа Совета Безопасности необходима, чтобы ООН оставалась актуальной и по-настоящему отражала реальный мир.

"Крупные державы должны подтвердить свою приверженность делу сохранения мира и безопасности, а также ключевому принципу уважения территориальной целостности всех стран. Все мы должны твердо придерживаться Устава ООН, избегая предвзятых и избирательных подходов к его основным принципам. Только так мы сможем восстановить доверие к авторитету Организации Объединенных Наций", - заключил глава государства.

Отметим, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на международном экономическом форуме "Астана" высказался о войнах в мире.

Также во время форума Токаев заявил, что во время форума возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Также Токаев высказался о ядерном оружии.