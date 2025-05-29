"Вбил 19 гвоздей голыми руками": казахстанский силач установил новые рекорды в Италии (видео)
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Силач из Казахстана Сергей Цырульников установил три новых мировых рекорда Гиннеса в Милане, передает NUR.KZ со ссылкой на казахстанский союз спортсменов.
Казахстанский союз спортсменов вместе с Сергеем Цырульниковым на страницах в Instagram сообщили, что легендарный силач вновь бьет рекорды. На этот раз установил сразу три новых мировых рекорда Гиннесса в Милане:
- разогнул 14 подков за 57 секунд
- лопнул 9 грелок с помощью дыхания
- вбил 19 гвоздей в сковороды — голыми руками
Сергей Цырульников отметил, что для него было особенно важным установить рекорд Гиннеса именно по разгибанию подков.
"Этот рекорд я хочу посвятить народу Казахстана за его поддержку. Почему именно подкова? Потому что это силовая традиция нашего народа, наших батыров", - сказал Сергеем Цырульников.
Напомним, в 2021 году Сергей Цырульников установил мировой рекорд - согнул четыре подковы за 37 секунд. Мероприятие в честь 150-летия великого казахстанского спортсмена Кажымукана Мунайтпасова прошло в Акмолинской области. А в 2019 году он за 1 минуту 48 секунд смог прибить одной рукой в 3-сантиметровую доску сразу десять сковородок.
Также в этом году силач Артык Досалиев установил новый национальный рекорд. Пять вагонов общим весом 120 тонн он протащил на расстояние более 21 метра.
И артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса с необычным трюком - один из акробатов дважды преодолел стремянку с коллегой на голове.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250051-vbil-19-gvozdey-golymi-rukami-kazahstanskiy-silach-ustanovil-novye-rekordy-v-italii-video/