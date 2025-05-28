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Между Китаем и Казахстаном запускается туристский маршрут

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Девушка на перроне
Турист. Иллюстративное фото: TravelCouples/Getty Images

29 мая 2025 года из города Сиань в путь отправится туристский поезд по маршруту "Сиань – Алматы". Эта инициатива приурочена ко II саммиту "Центральная Азия – Китай".

Ка сообщает Министерство туризма и спорта, прибытие поезда в Алматы ожидается 31 мая, и гости пробудут в южной столице Казахстана пять дней. В составе делегации — более 250 гостей, включая представителей государственных органов, бизнеса, науки, культуры, медицины и спорта, а также туристов. Делегацию возглавляет заместитель мэра города Сиань Сяо Ци.

Пассажирам туристского поезда подготовлена насыщенная культурно-гуманитарная программа: торжественная церемония встречи, открытие недели "Шэньси – Алматы", участие в ярмарке, симпозиумы, деловые переговоры и экскурсии по главным достопримечательностям южной столицы Казахстана.

Обратный выезд туристского поезда в Сиань запланирован на 5 июня.

Проект реализуется по инициативе Государственного комитета по развитию и реформам КНР при поддержке Министерства туризма и спорта РК, АО "НК Kazakh Tourism", АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", Министерства иностранных дел РК, Министерства транспорта РК, Пограничной службы КНБ РК, Министерства внутренних дел РК, Управления туризма города Алматы и туроператоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249715-mezhdu-kitaem-i-kazahstanom-zapuskaetsya-turistskiy-marshrut/