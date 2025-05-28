8869 в очереди: казахстанцы вновь столкнулись с проблемой при покупке билетов на концерт Джей Ло

Казахстанцы вновь столкнулись с проблемой при покупке билетов на концерт Джей Ло - чтобы приобрести билет, нужно выждать очередь в несколько тысяч человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, при заходе на сайт выходит комната ожидания, где сообщается, что билеты доступны только по кнопке ниже, либо нужно подождать, чтобы автоматически сайт перенаправил на главную страницу.

Отмечается, что очередь составляет более 7 тысяч человек, а время ожидания - 20 минут.

Комната ожидания. Скриншот: Ticketon

При нажатии кнопки пользователя вновь перебрасывает в комнату ожидания, однако тут уже очередь несколько больше - наш корреспондент оказался 8869-м в ней. При этом сайт нельзя покидать больше, чем на 10 минут - как гласит предупреждение, очередь будет отменена.

Напомним, 1 августа Дженнифер Лопес планирует дать концерт в Астане. Стоит напомнить, что после старта продаж сайт, где казахстанцы могли приобрести билеты на ее концерт, рухнул. Вскоре выяснилось, что количество желающих купить билеты превысило квоту в 8 раз.

Также ранее компания по продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес в Алматы опубликовала заявление перед стартом продаж. Так, цены за билет варьируются от 40 до 180 тыс. тенге.

Отметим, о втором выступлении певицы в нашей стране недавно сообщил продюсер Малик Хасенов. Но вскоре выяснилось, что купленные билеты являются полностью невозвратными по требованию менеджмента тура певицы.

После этого алматинцы возмутились проведением концерта Лопес в Алматы - поклонники певицы уже приобрели билеты на концерт и авиабилеты в Астану, которые являются невозвратными.

Комната ожидания. Скриншот: Ticketon