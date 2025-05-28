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Эзотерика

Невозможно дышать: жители Петропавловска пожаловались на нашествие насекомых

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Мошкара летает на улице
Мошки. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Жители Петропавловска жалуются, что невозможно выйти из дома - улицы заполонили насекомые. Это связывают с весенними паводками, передает "Седьмой канал".

Горожане жалуются, что дышать становится сложно, мошкара забивается в дыхательные пути, а комары нещадно кусают.

"Детей искусали, мошки, комары ужасные. Солнышко начинает садиться, и сразу, если честно, комаров начинает куча целая налетать. Компанией, всем семейством", - рассказала одна из жительниц.

Сообщается, что на уничтожение насекомых в этом году из бюджета выделено 20 млн тенге. Но проливные дожди не позволяют провести своевременную дезинфекцию.

Сейчас ее проводят на территориях большого скопления людей - в парках, местах отдыха и на окраинах города.

Ситуацию также прокомментировали в акимате города.

"Всего у нас по городу обработке подлежит 600 гектаров. До сентября будут продолжаться работы, то есть до этого месяца несколько раз обработка пройдет. И всего планируется до сентября обработать более 2 тыс. гектаров", - пояснила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Отметим, в прошлом году жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Еще на полчища комаров, облюбовавших окна, жаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего.

В этом году на нашествие комаров жаловались в Жамбылской области - как оказалось, нашествие мошек связано с урожаем свеклы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2249610-nevozmozhno-dyshat-zhiteli-petropavlovska-pozhalovalis-na-nashestvie-nasekomyh/