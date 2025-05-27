Казахстанский мегаполис признан лучшим в Центральной Азии

В рейтинге Oxford Economics Global Cities Index 2025 Алматы стал лучшим городом в Центральной Азии, заняв 258-е место в топе лучших городов мира, передает NUR.KZ.

Согласно данным рейтинга, Алматы считается лучшим городом центральноазиатского региона.

Всего в рейтинг, состоящий из 1000 городов, попали три казахстанских города (Алматы, Астана и Шымкент).

Алматы расположился на 258-м месте, следом идет Астана - столица Казахстана оказалась на 276-м месте, Шымкент - на 534-м. Стоит отметить, что Астана, согласно рейтингу, находится на втором месте среди всех городов ЦА.

В рейтинге также оказались и другие города Центральной Азии: Ташкент - 471-е место, Бишкек - 498-е место, Ашхабад - 623-е место и Душанбе - 683-место.

Лучшим городом мира признан Нью-Йорк. Также в пятерке лучших: Лондон, Париж, Сан-Хосе и Сиэтл.

Худшим городом оказался нигерийский Сокото.

Напомним, в прошлом году американские журналисты CNN Travel рассказали о своих впечатлениях после поездки в Алматы - они восхитились растущим и развивающимся мегаполисом и назвали его "столицей крутизны".

В декабре 2024 года мы писали, согласно рейтингу глобальной консалтинговой компании Mercer, Алматы оказался на 179-м месте, а Астана - на 186-м в мировом рейтинге самых комфортных городов для экспатов.