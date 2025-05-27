Выпускной из детского сада в Актау поразил соцсети

В Актау прошел выпускной вечер для воспитанников частного детского сада, отличившийся особенно торжественной атмосферой. Праздник провели в ресторане, где было даже фаер-шоу, передает Lada.kz.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как шестилетних детей привозят к ресторану на белом лимузине марки Hummer. Причина торжества - выпускной в детском саду.

Мальчики и девочки одеты в костюмы и вечерние платья, для каждого из них были подготовлены индивидуальные подарочные наборы. Пригласили музыкантов для исполнения живой музыки. В развлекательную часть вошли танцы, спецэффекты с использованием дым-машины.

Завершился вечер вручением выпускных мантий, после чего состоялось яркое фаер-шоу - трогательное прощание с детским садом.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря. Одни посчитали, что такой выпускной для детского сада превосходит все пределы расточительства, другие - что нет ничего предосудительного, что родители решили порадовать чад.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что на кадрах запечатлен выпускной частного детского сада "Alem Kids", открывшегося в 2024 году.

"В этом году его окончили 24 воспитанника. Выпускной вечер прошел в ресторане "Шахназ". Это мероприятие полностью финансировалось самим детским садом. Сюда входит аренда ресторана, детская одежда, автомобиль и другие мероприятия. Родители не собрали никаких средств", - сообщили в горотделе образования.

Напомним, на прошлой неделе в казахстанских школах прозвенел последний звонок. За выходные произошло немало возмутительных инцидентов.

В Алматинской области молодые люди по пояс высовывались из машин во время движения по автомагистрали. Колонна грубо нарушала правила и спровоцировала большую пробку.

В Кульсары в парке отдыха пятеро подростков забрались на арку. Но долго продержаться на высоте не смогли. Полицейские спустили юношей на землю.

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев дал совет родителям касательно выпускных, рекомендуя "прекращать расточительство".