С вечера до завтрашнего утра перекроют движение по одной из улиц Алматы

С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая движение будет временно ограничено на участке улицы Маркова - от бульвара Бухар Жырау до улицы Пожарского, передает NUR.KZ со ссылкой на АлТС.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая движение автотранспорта будет временно ограничено на участке улицы Маркова - от бульвара Бухар Жырау до улицы Пожарского, в обоих направлениях.

"Ограничения связаны с плановыми работами по реконструкции магистрального трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1983 году. Во время работ подача горячей воды потребителям сохранится", - сообщают в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Дорожные работы. Фото: t.me/AlmatyJoly

Также отмечается, что всего в 2025 году в Алматы планируется обновить 39 км теплосетей. Ожидается, что это поможет снизить уровень износа до 54% и повысить надежность системы.

Добавим, ранее сообщалось, что в связи с реконструкцией трубопровода в этом же районе по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по 10 июня будет частично ограничено движение по бульвару Бухар Жырау.

Также ранее в акимате Алматы напомнили, что 23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

А 26 апреля 2025 года начаты работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, с комплексным благоустройством улиц по принципу "от фасада до фасада".

"Сегодня ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Для обеспечения удобства горожан подготовлена схема дорожного движения для организации объезда на период проведения СМР с оповещением в социальных сетях и специальном Telegram-канале "Almaty Joly", - сказано в сообщении.