Желающих обучаться в зарубежных вузах казахстанцев предупредили в Миннауки

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сделали заявление из-за жалоб на качество услуг компаний, предлагающим помощь для поступления в университет, передает NUR.KZ.

В Миннауки заявили, что такие организации не являются учебными заведениями и не подлежат лицензированию.

"В связи с участившимися жалобами в социальных сетях на качество услуг компаний, предлагающим помощь в поступлении в университеты, в том числе зарубежные, напоминаем: такие организации не являются учебными заведениями, осуществляющими образовательную деятельность по программам высшего и послевузовского образования, и, соответственно, не подлежат обязательному лицензированию.

Призываем граждан быть внимательными при выборе образовательных услуг и заключении договоров, а также при необходимости обращаться за консультацией в компетентные органы",- сказано в сообщении.

В мае текущего года в Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

В январе в Актау родители школьников потребовали привлечь к ответственности руководство известного учебного центра – они обвинили центр в мошенничестве. Здесь родители учеников также заявили, что с них взяли плату за обучение детей, а после руководитель центра просто исчез. К делу подключилась прокуратура.

А в Атырау неожиданно закрыли элитную школу, которая, как оказалось, работала без лицензии. Родители учеников потребовали вернуть деньги, отданные за обучение.

В августе прошлого года в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились. Тогда полиция также возбудила дело.