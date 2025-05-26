Шпаргалки и смартфоны: 55 студентов нарушили правила за первую неделю ЕНТ

За первую неделю проведения ЕНТ в Казахстане выявлено 55 нарушений правил, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, по итогам первой недели 62% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 61.

На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20%, cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 17% - "Творческий экзамен". 11% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия".

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 163 абитуриента с ООП.

"Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций", - отмечается в публикации.

За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 55 нарушений правил. 26 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 29 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.

После завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы, сообщает министерство.

Напомним, основной этап ЕНТ стартовал в Казахстане 16 мая. Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% - на русском, 266 человек - на английском языке.

До этого абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

Добавим, 19 мая Жәнібек Әбілхан, выпускник школы из Ордабасынского района Туркестанской области, набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ. Образовательный центр подарил ему квартиру.

Также добавим, мы писали подробный материал об особенностях сдачи ЕНТ в 2025 году, прочитать его можно по данной ссылке.