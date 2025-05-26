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Одностороннее движение ввели на одной из улиц Алматы

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"Одностороннее движение" знак
Знак односторонего движения. Иллюстративное фото: Getty Images/ Adam Webb

В Алматы внесли изменения в схему дорожного движения на улице Айтыкова за счет организации одностороннего движения в южном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает Управление городской мобильности акимата в Telegram-канале, в Алматы на участке улицы Айтыкова вводится одностороннее движение.

Оно будет организовано в южном направлении - от улицы Баймагамбетова до улицы Даналык.

"По согласованию с управлением административной полиции новая схема вводится в экспериментальном виде с целью улучшить пропускную способность и исключить конфликтные точки на вышеуказанной части улицы", - сообщили в управлении городской мобильности.

На прошлой неделе стало известно, что в Алматы накажут подрядчика за нарушения, которые были совершены при прокладке сетей в микрорайоне Рахат-Мадениет.

В марте этого года экс-аким Алматы Ерболт Досаев рассказал, когда в городе завершат пробивку улиц Абая, Жубанова и Толе би. Также Ерболат Досаев рассказал о планах и работах по арычным, инженерным сетям, а также ремонту дорог.

Кроме того, в Алматы в этом году масштабно обновляют освещение - на улицах города уже появилось больше 12 тыс. новых фонарей и светильников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248875-odnostoronnee-dvizhenie-vveli-na-odnoy-iz-ulic-almaty-dlya-isklyucheniya-konfliktnyh-tochek/