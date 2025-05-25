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Свыше сотни туш тюленей вновь нашли на берегу Каспия

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Мертвый тюлень лежит на песке
Туша тюленя. Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области

В ходе рейда на берегу Каспийского моря найдено 117 сильно разложившихся туш тюленей, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства МСХ.

Как сообщает ведомства в Facebook-профиле, в ходе рейда, проведенного Урало-Каспийской инспекцией рыбного хозяйства 20-21 мая, на берегу Каспийского моря найдены 117 сильно разложившихся туш тюленей.

В Комитете утверждают, что найденные тюлени погибли в ноябре-декабре 2024 года и по их разложенным останкам трудно получить образцы.

"Инспекция продолжает мониторинг прибрежной зоны. Всего с ноября 2024 года общее количество погибших тюленей достигло 2194 особей", - говорится в сообщении.

В начале месяца мы писали, что больше 80 туш мертвых тюленей нашли инспекторы рыбхозяйства на берегу Каспийского моря в Мангистауской области.

Напомним, в конце октября прошлого года сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей. Тогда на Каспии было обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

Позже министр экологии и природных ресурсов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей в Мангистауской области, сообщив, что рассматривается несколько версий причин гибели тюленей.

Сообщалось, что предварительная сумма ущерба от гибели тюленей на Каспии равна примерно 1,5 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248623-svyshe-sotni-tush-tyuleney-vnov-nashli-na-beregu-kaspiya/