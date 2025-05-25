Звонок в "скорую" обернулся для казахстанца крупным штрафом

В Актау 29-летний мужчина позвонил в "скорую" и заявил, что наглотался таблеток. Это оказалось шуткой и теперь казахстанцу предстоит выплатить крупный штраф, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, инцидент произошел 22 мая в 22:00. На пульт "103" поступил вызов от жителя Актау, который сообщил о приеме большого количества медикаментов.

"Когда бригада скорой помощи прибыла на место, мужчина признался, что сделал это ради шутки", - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Вызов был признан ложным. В отношении заявителя составлен административный протокол по статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях.

В итоге за заведомо ложный вызов специальных служб на жителя Актау наложен штраф в размере 117 960 тенге.