Один из оживленных участков шоссе Коргалжын перекроют в Астане

С 25 мая по 30 мая будет частично перекрыто движение по шоссе Коргалжын - на участке от пр. Туран до ул. Ч. Айтматова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны информирует жителей и гостей города о продолжении работ по среднему ремонту шоссе Коргалжын на участке от пр. Туран до ул. Ч. Айтматова.

В связи с этим, с 25 по 30 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", - отмечается в сообщении.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Накануне стало известно, что в Астане с 25 по 29 мая на одном из участков шоссе Алаш пройдут работы по среднему ремонту дорог. Движение транспорта будет частично ограничено.

С 25 по 31 мая на одном из участков по бульвару Нуржол будет производиться средний ремонт дорог. Движение будет перекрываться поэтапно.

Также до 25 мая продлится проведение среднего ремонта части дороги по улице Калдаякова. Движение автотранспорта там частично перекрыто.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.