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Казахский язык жестов может стать официальным в Казахстане

Опубликовано:

Язык жестов
Язык жестов: pexels.com

В Казахстане взяли во внимание вопрос разработки казахского жестового языка. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депутатский запрос, передает NUR.KZ.

Исходя из ответа Ермека Кошербаева, вопрос принятия казахского жестового языка и дактильной азбуки будет проработан. При этом будет учитываться опыт иностранных государств.

"Международная практика показывает, что в таких странах, как Великобритания, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Австрия, Испания, Швеция и Южно-Африканская Республика, язык жестов официально признан. В будущем, при участии загранучреждений Республики Казахстан, будет изучен международный опыт официального признания жестовых языков и дактильных алфавитов", - говорится в ответе.

В прошлом году сообщалось, что в Казахстане патрульных полицейских будут обучать жестовому языку, чтобы они были готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248449-kazahskiy-yazyk-zhestov-mozhet-stat-oficialnym-v-kazahstane/