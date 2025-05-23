Грозы, град и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

Штормовое предупреждение объявлено на субботу, 24 мая, в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

24 мая в районе Алакольских озер области Жетісу ночью ожидается ветер - порывы временами скоростью 30 м/с и более. На востоке, в горных районах области ожидается сильный дождь. Ночью ожидается гроза, днем на востоке, в горных районах области - гроза, град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане 24 мая ночью ожидается гроза и высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке, западе области - гроза, град, шквал. На севере, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Караганде 24 мая ожидаются гроза, днем град.

На севере, востоке, юге области Ұлытау ожидается гроза, днем - град. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. На севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кокшетау ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 24 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ночью ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Имеется угроза формирования селевых потоков в Иле и Кунгей Алатау. Ожидается гроза. На севере, юге, в горных районах области ветер - порывы скоростью 18-23 м/с, ночью временами скоростью 28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области - чрезвычайная пожарная опасность.

Также, в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.

Примечание: при превышении опасного уровня сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Алматы 24 мая ночью ожидается временами сильный дождь, гроза, град, ветер - порывы скоростью 18-23 м/с.

В Конаеве ночью временами ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 18-23 м/с.

На западе, юге Актюбинской области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. На севере, востоке, юге области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 25 м/с. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью по области Абай ожидается гроза, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге, в центре области ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23-28 м/с. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Семее 24 мая ожидаются гроза, днем град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. На севере, востоке области ветер скоростью 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 24 мая ожидается ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем град. На севере, юге области - пыльная буря. В горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая ночью на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем на юге, востоке гроза, град. Ночью ветрено: порывы скоростью 15-20 м/с, днем на юге области порывы скоростью 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке - ожидаются гроза, шквал, днем град. На севере, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 23-28 м/с.

В Петропавловске 24 мая ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23-28 м/с.

В Кызылординской области ночью на юге, севере области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24 мая днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.