"Ожидание от этого не сократится": зачем распределение жилья передали от акиматов в "Отбасы банк"

На брифинге в СЦК главу Комитета по делам строительства и ЖКХ спросили, зачем распределение жилья в Казахстане передали от акиматов "Отбасы банку", передает корреспондент NUR.KZ.

"В первую очередь - это единое окно. Это упрощенный порядок мониторинга, ведения и распределения жилья. Исключаются случаи, когда возникали жалобы на несправедливое распределение со стороны акиматов - такие обращения у нас действительно были. Теперь распределением будет заниматься единый оператор", - заявил глава комитета Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков.

Его спросили, сократит ли это сроки ожидания жилья для казахстанцев.

"Нет, само ожидание жилья от этого напрямую не сократится. "Отбасы банк" - это механизм распределения, а не строительства. Сроки ожидания зависят, прежде всего, от объемов строительства жилья.

У нас действуют меры по стимулированию строительства как социального, так и рыночного жилья. Социальное жилье мы стараемся развивать по мере возможностей бюджета, и в последние годы наблюдается стабильный рост. (…) Кроме того, сейчас мы рассматриваем комплексный подход к застройке населенных пунктов - то есть не просто строительство отдельных домов, а создание полноценной среды", - ответил глава комитета по делам строительства и ЖКХ.

Ранее сообщалось. что с 24 мая очередью на государственное жилье будет управлять "Отбасы банк". Подавать заявку на получение квартиры нужно будет через Центр обеспечения жилищем.

Также глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в кулуарах сената рассказала об инициативах, которые, по ее мнению, позволят сделать рынок жилья в Казахстане более прозрачным.

Напомним, казахстанцы могут стать очередниками на выдачу жилья, получив статус нуждающихся в недвижимости. Однако это не означает, что всем просто подарят квартиры.