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Дети провели детективное расследование в Караганде

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Школьник с собакой
Один из участников квеста. Кадр из видео: ДП Карагандинской области

В Караганде прошел необычный квест для детей, превративший учебную игру в захватывающее детективное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в ведомстве, мероприятие под названием "Я полицейский" собрало школьников и воспитанников детских садов со всей Карагандинской области на территории департамента полиции.

Сценарий квеста развивался по всем законам криминального жанра: из центра города "пропал" самокат, а его розыском занялись юные стражи порядка.

Под руководством настоящих полицейских участники прошли путь от осмотра "места преступления" до "задержания" подозреваемого, применяя знания, логику и командную работу.

Юные сыщики анализировали "улики", проводили "допросы" свидетелей, сопоставляли факты и строили версии. В расследовании им помогали служебные автомобили и даже розыскная собака по кличке Тайга. Благодаря слаженной работе самокат был найден, а "виновник" - условно задержан.

Мероприятие стало не просто интерактивной игрой, но и важным образовательным событием. Ребята не только узнали о буднях сотрудников полиции, но и получили навыки командного взаимодействия, развили аналитическое мышление и ощутили важность правопорядка.

Напомним, ранее стало известно, что в Шымкенте школьница установила рекорд. Ученица 9 класса Гульсезим Есей заняла первое место на соревнованиях по разборке и сборке автомата - она разобрала АК-74 за 8 секунд, собрала - за 9. Гульсезим превзошла даже своего наставника - сотрудника управления спецподготовки Едилхана Акимбекова.

А в Туркестанской области выпускник школы Әбілхан Жәнібек набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, выбрав на экзамене комбинацию предметов "Математика-Информатика". За это ему подарили квартиру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248086-deti-proveli-detektivnoe-rassledovanie-v-karagande/