Незаконную автомойку снесли в Алматы (фото)

Еще одно незаконное строение снесли в Алматы - на этот раз под снос попала автомойка по улице Жукова, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации управления градостроительного контроля Алматы, собственник (физлицо) без разрешительных документов хозяйственным способом возвел автомойку, за что был привлечен к административной ответственности.

14 ноября 2023 года ведомством был подан иск о сносе объекта в Медеуский районный суд, после чего последовали судебные разбирательства.

В итоге иск был удовлетворен, и в последующем решение на снос оставлено апелляционной судебной коллегией без изменения.

Дело передали в Департамент юстиции, а 2 июля 2024 года возбуждено исполнительное производство.

Снос здания был произведен накануне с участием судебных исполнителей.

Ранее мы сообщали, что в Алматы по поручению акима продолжается работа по усилению контроля за незаконным строительством - за несколько лет в городе снесли 88 незаконных объектов.

На днях в Бостандыкском районе Алматы снесли два трехэтажных дома. Снос этих объектов проходит уже не впервые - ранее их пытались демонтировать, но не снесли до конца.

Недавно по решению суда снесли трехэтажное строение по 3-ей улице, участок 12 в Медеуском районе.

Также в городе были проведены работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и объектов, расположенных на землях госфонда

Снос. Фото: акимат Алматы