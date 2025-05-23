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Эзотерика

"Шпанка" атаковала села и пригород Семея (видео)

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Жуки
Жуки. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Нашествие жуков наблюдается в области Абай - вредители атаковали села и пригород Семея. Жители области просят власти о помощи, передает сайт телеканала КТК.

"Я уже обрабатывала огород. Посмотрите, сколько препаратов разных. Но это не помогает. Как солнце пригревает, жуки летят с полей. Поэтому мы просим помощи у властей, иначе останемся без урожая", - рассказывает жительница области Абай Алия Жунусова.

Жители жалуются, в жаркие дни отбоя нет от красных и черных насекомых. Выяснилось, оба вида относятся к семейству жуков-нарывников. Оказывается, вредители, что поражают насаждения, кусают и людей. А сам укус может вызвать серьезную аллергию. Поэтому жители ряда поселков перестали выпускать детей на прогулку.

Однако специалисты утверждают: в целом жуки, известные как "шпанка", не представляют опасности для человека. Поэтому в бюджете не предусмотрено средств на распыление химикатов.

Чиновники заявляют, деньги предназначены в основном на борьбу с саранчой. А пока предлагают жителям самим опрыскивать свои участки и прилегающую территорию.

"Из бюджета на борьбу с ними средства не выделяются. Единственное, надо на местах наладить работу с населением. Допустим, где дачники – дачные товарищества, где огород – там сами, где у крестьян – крестьяне сами. Они должны сами покупать. Лучший способ сейчас, на сегодняшний день, в любом хозяйственном магазине продают ранцевые опрыскиватели. И там же и лекарства есть", - заявил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Абай Ербол Куанышев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247978-shpanka-atakovala-sela-i-prigorod-semeya-video/