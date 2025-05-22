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Участок проспекта Райымбека перекроют на ночь в Алматы

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Дорожные знаки
Дорожные знаки. Иллюстративное фото: blinow61/Getty Images

В Алматы на ночь частично перекроют участок проспекта Райымбека для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "АлТС".

В компании предупредили, что с 23:00 четверга, 23 мая, до 8:00 пятницы, 24 мая, движение автотранспорта в Алатауском районе Алматы будет частично закрыто по проспекту Райымбека от улицы Н. Данченко до улицы Емцова в западном направлении.

Движение будет открыто в восточном направлении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", - объяснили в "АлТС".

Также сегодня в управлении акимата Алматы прокомментировали состояние транспортной развязки на пересечении пр. Райымбек батыра с ул. Саина.

Руководитель УГМ Сагындык Телибаев сообщил, что транспортная развязка была построена в 2005 году и с момента ввода ее в эксплуатацию на постоянной основе проводится мониторинг состояния несущих конструкций. Проведенные в 2016, 2020 и 2023 годах осмотры не выявили критичных дефектов. Однако по итогам обследования в ноябре 2024 года было принято решение о проведении капитального ремонта. Работы запланированы на 2026 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247885-uchastok-prospekta-rayymbeka-perekroyut-na-noch-v-almaty/