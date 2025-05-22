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Поля в 14 регионах Казахстана обработали от саранчи

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Саранча
Саранча. Фото: МСХ РК

В 14 регионах Казахстана от саранчовых вредителей обработано более 464 тыс. га сельхозугодий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минсельхоза.

Активная работа по мониторингу и защите сельхозугодий от стадных саранчовых вредителей продолжается.

Согласно прогнозам, в 2025 году распространение стадных саранчовых ожидается на площади 2,1 млн га, что на 1 млн га меньше, чем в прошлом году.

Наибольшее распространение ожидается в Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях.

К мониторингу и обработкам привлечено 4 625 человек.

Обработка от саранчи
Обработка от саранчи. Фото: МСХ РК

В защитных мероприятиях в целом будет задействовано 443 единицы специализированной техники. На 22 мая обследовано 2,8 млн га, из которых 498 тыс. га заселены саранчовыми и подлежат обработке. Защитные мероприятия проведены в 14 регионах на площади 464 тыс. га.

Так, в Туркестанской области практически завершена обработка против марокской саранчи, зачистки продолжаются. В Жамбылской области завершены основные обработки, защитные мероприятия против итальянского пруса продолжаются.

Проводятся химические обработки против итальянского пруса в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областях, Абай, Жетысу и Улытау.

На днях в Минсельхозе опровергли слухи о массовом нашествии саранчи на юге Казахстана. В ведомстве прокомментировали видео о вредителях, распространяемые в Сети.

Недавно фермеры Туркестанской области пожаловались на нашествие самой опасной, марокканской, саранчи. Обработка химикатами не дает никакого эффекта, утверждают они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247858-polya-v-14-regionah-kazahstana-obrabotali-ot-saranchi/