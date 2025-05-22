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Фотосессия школьников у воды чуть не обернулась трагедией в Алматы

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Мужчина тонет в воде
Утопающий. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

Девятиклассники одной из алматинских школ участвовали в фотосессии в районе ущелья Проходное. Одна из учениц поскользнулась и упала в реку, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения Алматы.

Как сообщила пресс-служба Службы спасения Алматы, 22 мая в 15:35 в Бостандыкском районе, в районе ущелья Проходное, во время фотосессии школьников в реку Проходная упала ученица 9-го класса одной из алматинских школ.

Группа из 18-ти учащихся и классного руководителя проводила съемку у воды, когда одна из школьниц поскользнулась и оказалась в воде.

"На поиски оперативно выдвинулись спасатели Службы спасения Алматы. Уже в 15:56, примерно в 500 метрах перед плотиной, девушку удалось извлечь из воды. Она была в сознании. Спасатели оказали первую медицинскую помощь на месте и передали пострадавшую бригаде скорой помощи", - сообщили в пресс-службе.

Недавно в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

12 мая сообщалось, что в области Жетісу мужчина решил переправиться через горную реку по натянутому тросу, но бесследно пропал. А 15 мая в 15 км ниже по течению от места происшествия, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.

А в Павлодарской области обнаружили тело мужчины, который пропал месяц назад во время ныряния с пришвартованной баржи в реку Иртыш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247852-fotosessiya-shkolnikov-u-vody-chut-ne-obernulas-tragediey-v-almaty/