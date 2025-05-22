Когда отремонтируют развязку на Райымбека - Саина, ответили в акимате Алматы

В управлении акимата Алматы прокомментировали состояние транспортной развязки на пересечении пр. Райымбек батыра с ул. Саина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в Управлении городской мобильности прокомментировали состояние транспортной развязки на пересечении проспекта Райымбек батыра с улицей Саина в связи с обсуждением данного вопроса в СМИ и социальных сетях.

Как отметил руководитель УГМ Сагындык Телибаев, вышеуказанная транспортная развязка была построена в 2005 году и с момента ввода ее в эксплуатацию на постоянной основе проводится мониторинг состояния несущих конструкций. Проведенные в 2016, 2020 и 2023 годах осмотры не выявили критичных дефектов.

"По итогам обследования в ноябре 2024 года было принято решение о проведении капитального ремонта развязки в связи с образовавшимися дефектами бетонной поверхности конструкций моста, необходимостью ремонта деформационных швов на дорожном полотне и асфальтобетонного покрытия. Уже в феврале текущего года был заключен договор с подрядной организацией по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт развязки. Работы планируется начать в 2026 году", - сообщил руководитель управления.

По его словам, в марте текущего года технической службой проведено инструментальное обследование развязки и установлены специальные датчики. Данное обследование также не выявило ненормативных деформаций.

При этом принято решение о проведении работ по консервации (временная защита) отдельных элементов развязки для сохранения текущего состояния, а именно: ремонт поверхности консольной части ригеля промежуточной опоры эстакады путем штукатурки специальным составом, ремонт стойки промежуточной опоры эстакады путем дополнительного армирования и поверхностного бетонирования, ремонт специальным составом консольной части промежуточной опоры правоповоротного съезда с эстакады на юг.

"Повода для беспокойства нет, на сегодня ничто не угрожает целостности объекта. До начала капитального ремонта в 2026 году технической службой будет проводиться ежемесячный осмотр развязки", - подытожил Сагындык Телибаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в в Алматы ведется масштабная реконструкция проекта Райымбек батыра, где заменяется асфальтовое покрытие, монтируются бордюры и организуются пешеходные зоны.

Текущее преображение проспекта Райымбека анонсировали в ноябре прошлого года в ходе встречи с жителями Алмалинского района.

Работы по благоустройству проспекта начались 5 мая. Вместе с тем началось и строительство линии BRT на проспекте Райымбека. Проект разделен на три участка, а работы завершатся до конца этого года.

Еще в апреле в акимате города сообщали, что стену моста на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека в Алматы отремонтируют после жалоб алматинцев.

А в начале года в акимате Алматы рассказали, какие транспортные развязки и пробивки планируют завершить в южной столице в этом году.