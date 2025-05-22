Водитель не пропустил "скорую" в Алматы (видео)

В Сети появилось видео из салона скорой помощи, на котором запечатлено, как в Алматы водитель долго не пропускал медиков. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Kris_p_almata.

"Медицинские службы призывают водителей быть внимательными на дорогах и уступать дорогу спецтранспорту. На видео - проспект Райымбека, движение в сторону востока, недалеко от улицы Момышулы. Машины скорой помощи регулярно используют А-линию, чтобы оперативно добраться до пациентов и спасти жизни, здесь секунды играют роль! Будьте внимательны на дорогах!" - написали авторы.

В комментариях казахстанцы призывают наказать не пропускавшего "скорую" водителя.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что водителя легковушки уже ищут.

"По данному факту местной полицейской службой проводится проверка. Личность водителя будет установлена, по результатам проверки он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подобные случаи недопустимы и являются грубым нарушением Правил дорожного движения.

Департамент полиции Алматы призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, особенно при приближении автомобилей экстренных служб.

От своевременного предоставления преимущества может зависеть чья-то жизнь. Сознательность и уважение на дороге - обязанность каждого водителя", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в конце апреля в Алматы водитель не пропустила "скорую", в салоне которой находился тяжелый больной без сознания. Полицейские нашли и привлекли к административной ответственности женщину-водителя, не уступившую дорогу машине скорой помощи.

Ранее мы писали о сложностях, с которыми сталкиваются экипажи скорой помощи на дорогах Алматы. Так, был случай, когда у человека наступила клиническая смерть, пока машина стояла в пробке, а автомобилисты не пропускали "скорую".

Также мы писали и о другом инциденте, в результате которого водителя, не пропустившего карету скорой помощи на одной из улиц Алматы, оштрафовали.

Еще в конце 2023 года, перед новогодними праздниками, казахстанцы обсуждали в Сети видео с участием кареты скорой помощи и водителя авто, который не пропустил ее на дороге.

"Для человека в остром состоянии заболевания любое промедление может закончиться плачевно. Будьте человечней", - отмечалось в публикации.