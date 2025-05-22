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Казахстанская школьница собрала автомат за 9 секунд (видео)

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Девочка установила рекорд по сборке автомата
Школьнице вручили грамоту в Шымкенте. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В рамках проекта "Жас сақшы" школьница установила рекорд по сборке автомата в Шымкенте. Она превзошла даже своего наставника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, ученица 9 класса Гульсезим Есей заняла первое место на соревнованиях по разборке и сборке автомата в ДП Шымкента. Она установила рекорд: разобрала АК-74 за 8 секунд, собрала - за 9.

Гульсезим превзошла даже своего наставника - сотрудника управления спецподготовки Едилхана Акимбекова.

В рамках проекта "Жас сақшы" школьников обучают строевой и тактической подготовке.

"Сегодня Гульсезим - пример для сверстников, а завтра, возможно, сама станет наставником", - отметили в МВД.

Ранее силач Артык Досалиев из Шымкента установил новый национальный рекорд. Пять вагонов общим весом 120 тонн он протащил на расстояние более 21 метра. За событием наблюдали десятки зрителей и представитель Книги рекордов Казахстана.

А артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса с необычным трюком - один из акробатов дважды преодолел стремянку с коллегой на голове. Они установили уникальный рекорд на престижном международном шоу Lo Show Dei Record в Милане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247759-shkolnica-za-9-sekund-sobrala-avtomat-v-shymkente-video/