Казахстанцам вернули 338 млн тенге за некачественные автомобили

В Министерстве торговли рассказали о случаях защиты прав потребителей за первую половину года - восстановлены интересы казахстанцев на 690 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Минторговли.

Как сообщается на сайте ведомства, за первые четыре месяца года территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей обеспечили защиту прав граждан на сумму 690,5 млн тенге.

Среди них — случаи, где сумма возврата превышала 5 млн тенге. Так, в Алматы департамент оказал юридическую помощь потребителю, купившему квартиру с серьезными строительными недостатками: трещины, плохая теплоизоляция, завышенный уровень шума. В результате претензионной работы были возвращены 25,9 млн тенге.

В Астане потребитель приобрел автомобиль премиум-класса, но вскоре выявился производственный дефект в рулевой системе. После судебного разбирательства с участием департамента суд обязал продавца вернуть 45,8 млн тенге.

"Подобных дел, связанных с некачественными автомобилями, за четыре месяца было 21. Общая сумма возвратов составила 338,2 млн тенге. В Павлодарской области трем потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской — покупателю, заказавшему игровое оборудование, которое не соответствовало техническим характеристикам, возвращено 6,4 млн тенге", - проинформировали в министерстве.

Помимо этого, в Павлодарской области Минторговли помогло вернуть 9,1 млн тенге казахстанцам, на которых оформили кредиты за косметику без полного информирования.

В Туркестанской, Жамбылской областях и в Шымкенте еще 33 человека добились возврата 7,5 млн тенге — в числе дел возвраты за массажные накидки, некачественные бытовые аппараты и неподтвержденные брони в санаториях.

В Шымкенте пятерым потребителям вернули 1,3 млн тенге за товары, не соответствующие заявленным характеристикам, а в Сарыагашском районе — 1 млн тенге за неоказанные туристические услуги.

Отмечается, что часть дел решалась в судебном порядке. К примеру, в области Жетісу продавца обязали вернуть 7,2 млн тенге за непоставленные смартфоны.

"От споров по дорогостоящим товарам до массовых дел — каждый защищенный случай подтверждает, что защита прав потребителей в Казахстане становится не формальностью, а практическим инструментом восстановления справедливости", - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что павлодарец через суд вернул более 19 млн тенге за бракованный автомобиль. Сотрудники департамента защиты прав потребителей помогли мужчине составить досудебную претензию, а затем он обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и возврате денег.

А житель Астаны также добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств. Экспертиза установила наличие дефектов, предположительно, вызванных заводским браком, которые делают эксплуатацию автомобиля невозможной.

До этого сообщалось, что суд Астаны рассмотрел дело мужчины, который обратился с иском к СТО о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Машина была повреждена градом на территории сервисного центра. Суд обязал СТО выплатить владельцу авто почти 3 млн тенге.

Добавим, ранее мы рассказывали, как можно вернуть деньги за некачественный или бракованный товар.