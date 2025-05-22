Почему не было слышно сирен, объяснили в МЧС Казахстана

Во всех регионах Казахстана сегодня, 22 мая, должны были прозвучать сирены в рамках республиканского учения. В МЧС объяснили, почему сирены не были слышны, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, учения командно-штабное учение "Өрт-2025" планируется проводить в течение двух дней - 22 и 23 мая. Сообщалось, что 22 мая в 09:00 по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. Однако они не прозвучали.

Мы обратились за комментарием в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в рамках республиканского командно-штабного учения «Өрт-2025» (отработка действий служб ГЗ на реагирование природного пожара) проведена проверка системы оповещения населения с запуском звукового сигнала (сирены).

Однако, в связи с проведением мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года и празднованию последнего звонка в школах, было принято решение провести проверку в тихом режиме, без включения звуковых сирен, чтобы не нарушать праздничную атмосферу и не создавать беспокойства среди населения.

Запуск сирены направлен на проверку технической готовности и координации действий экстренных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - объяснили ситуацию в ведомстве.

Мероприятие проводится для повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

Республиканский штаб по координации и руководству учением расположен в Павлодарской области.

Отметим, ранее в алматинском ДЧС сообщали, звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Напомним также, что в феврале в южных и западных регионах Казахстана проводилось республиканское командно-штабное учение "Коктем-2025" . Тогда сообщалось, что будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен в 11 регионах страны.